Güney Kore, uzay alanında ABD ile olan iş birliğini artıracak

Güney Kore, uzay alanında ABD ile olan iş birliğini artıracak

Güney Kore, ABD ile iş birliğini artırarak uzay programını hızlandırmayı planladığını açıkladı.

Son zamanlarda ABD, Rusya ve Çin arasında geçen uzay yarışına diğer ülkeler de dahil olmak için çalışmalar yürütüyor.

Bu ülkelerden biri olan Güney Kore, uzay programını hızlandırarak uzay alanında adından söz ettirmek istiyor.

İŞ BİRLİKLERİ GENİŞLETİLECEK

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in yaptığı açıklamada, ABD de dahil olmak üzere uluslararası toplumla uzay iş birliğini genişleteceğini duyurdu.

Moon açıklamasında, ülkenin balistik füze geliştirmesini 800 kilometre (500 mil) menzile sınırlayan ortak füze kurallarının kaldırıldığını hatırlatarak ”Füze yönergesinin feshi sadece ‘füze egemenliğimizi’ güvence altına aldığımız anlamına gelmiyor, aynı zamanda uzaya yolculuğumuzun başlangıcını da işaret ediyor." dedi.

553 MİLYON DOLAR HARCAYACAK

Güney Kore’nin, roket ve uydu gibi diğer ekipmanın kapasitesini artırmayı amaçlayan uzay geliştirme programı için 553,1 milyon dolar harcayacağı kaydedildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Joe Biden ile mayıs başında yaptığı görüşme sonrasında, ülkenin balistik füze geliştirmesini 800 kilometre menzile sınırlayan ortak füze kurallarının kaldırıldığını açıklamıştı.