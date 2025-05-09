Hastaların biyolojik yaşını fotoğraflarla belirleyebilen yapay zeka aracı geliştirildi

AA & Ensonhaber

Farklı ülkelerden akademisyenlerin ortak yürüttüğü bir araştırma, insan yüzündeki izlerin biyolojik yaş hakkında düşündüğümüzden çok daha fazla bilgi verdiğini ortaya koydu. Çalışmada, "FaceAge" adlı yapay zekâ destekli bir sistem geliştirildi. Bu sistemin amacı, kişilerin biyolojik yaşını yalnızca yüz fotoğraflarına bakarak tahmin edebilmek.

KANSER HASTALARI 5 YIL DAHA YAŞLI GÖRÜNÜYOR

Yapay zekâ aracı, 60 yaş ve üzerindeki 58 bini aşkın kişinin yüz fotoğrafları ve tıbbi verileriyle eğitildi. Araştırmacılar, çoğunluğu kanser hastası olan katılımcıların fotoğraflarını analiz ettiğinde dikkat çekici bir sonuca ulaştı: Sağlıklı bireylerin yüzleri, kronolojik yaşlarıyla büyük ölçüde örtüşürken, kanser hastalarının yüzleri ortalama 5 yıl daha yaşlı görünüyordu.

FİZİKSEL SAĞLIĞIN GÖSTERGESİ

Bu sonuç, yüz görünümünün yalnızca estetik bir unsur değil, aynı zamanda fiziksel sağlık durumunun bir göstergesi olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, biyolojik yaş tespitinin hastaların tedavi sürecine nasıl yanıt vereceklerine dair öngörüde bulunmak için kullanılabileceğini belirtti.

GÖZ ÇEVRESİ, KAS YAPISI

Ancak FaceAge’in yaş tahminlerini neye göre yaptığı hâlâ tam olarak bilinmiyor. Bilim insanları, algoritmanın göz çevresi ve kas yapısı gibi yaşlanmanın en belirgin ipuçlarını analiz ediyor olabileceğini düşünüyor. Yine de sistemin işleyişini daha net anlamak için ek çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.

Araştırmanın sonuçları, saygın tıp dergisi The Lancet’te yayımlandı.