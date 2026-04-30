Samsung’un merakla beklenen akıllı gözlüğü sızdırıldı

Samsung'un merakla beklenen ilk akıllı gözlüklerine ait teknik detaylar ve cihazın gerçek olabilecek fotoğrafları ortaya çıktı.

Android XR platformunda çalışacak olan bu yeni giyilebilir cihazın, piyasadaki Meta Ray-Ban modellerine güçlü bir alternatif olması hedefleniyor.

JINJU KOD ADLI GÖZLÜĞÜN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Jinju kod adıyla anılan akıllı gözlüğün 380 ile 500 dolar arasında bir fiyat etiketiyle perakende satışa sunulması bekleniyor.

Sızdırılan bilgilere göre cihazın donanımında 12 MP kamera, Snapdragon AR1 işlemci ve kemik iletim teknolojisine sahip yönlü hoparlörler yer alıyor.

EKRANLI İKİNCİ MODEL 2027 YILINDA GELECEK

İlk versiyonda herhangi bir ekran bulunmayacağı bildirilirken, bu donanımın 2027 yılında çıkacak "Haean" kod adlı yeni modele saklandığı ifade ediliyor.

Mikro-LED ekrana sahip olması planlanan bu ikinci ve daha gelişmiş sürümün fiyatının 600 ile 900 dolar arasında olacağı belirtiliyor.

Cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği henüz kesinleşmemiş olsa da çıkışı, bu yılın sonlarını bulabilir.

Gözlüğün detaylarının temmuz ayındaki Unpacked etkinliğinde duyurulabileceği ancak Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Watch 9 ile birlikte aynı anda piyasaya çıkmasının pek olası olmadığı aktarılıyor.