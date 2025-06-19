Honda, yeniden kullanılabilir roketinin testini başarıyla gerçekleştirdi

Japon otomobil devi Honda, 2021 yılında ilgi duyduğunu açıkladığı yeniden kullanılabilir roket teknolojileri alanında somut bir adım attı.

Şirket, geliştirdiği yeniden kullanılabilir roket prototipinin fırlatma ve iniş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

PROTOTİP ROKET BAŞARIYLA FIRLATILIP İNDİRİLDİ

Honda Ar-Ge, Japonya'nın Taiki kentindeki test tesisinde gerçekleştirdiği denemede, 6,3 metrelik deneysel roketini 271 metre yüksekliğe fırlattı. Daha da önemlisi, roketin başarılı bir şekilde dikey olarak geri indirildiği açıklandı.

Bu başarılı test, Honda'nın roket teknolojileri konusundaki yeteneğini kanıtlayan önemli bir kilometre taşı oldu.

Şirket, henüz ticarileştirme kararı alınmadığını ancak temel araştırmalara devam edeceklerini belirtti.

HEDEF 2029: YÖRÜNGE ALTI UÇUŞLAR VE UYDU FIRLATMALARI

Honda'nın bu alandaki nihai hedefi, 2029 yılına kadar yörünge altı fırlatmaları mümkün kılacak teknolojiyi geliştirmek.

Şirket, gelecekte bu teknolojiyi uydu fırlatmalarında ve diğer hizmetlerde kullanmayı umuyor.

Bu hamle, Honda'yı SpaceX ve Blue Origin gibi yeniden kullanılabilir roket teknolojisine yatırım yapan şirketlerin arasına sokuyor.

Hatta Honda'nın rakibi Toyota da bir başka roket üreticisi olan Interstellar Technologies'e yatırım yapmıştı.