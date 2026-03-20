Intel'den zam kararı: Bilgisayar fiyatları yükselecek

Teknoloji devi Intel'in, artan kurumsal talepler ve yapay zeka iş yükleri nedeniyle tüm işlemci ürün gamında kapsamlı bir zamma gideceği iddia ediliyor.

Şirketin, çip üretim hatlarını veri merkezlerine yönlendirmesiyle tüketici pazarında yüzde 10 ile başlayacak bir fiyat artışı bekleniyor.

BİLGİSAYAR ÜRETİCİLERİ ZOR DURUMDA

Bileşen maliyetlerindeki bu hızlı artış, halihazırda bellek ve ekran kartı kıtlığıyla boğuşan bilgisayar üreticilerini ciddi şekilde endişelendiriyor.

İşlemci fiyatlarının da yükselmesiyle birlikte işletme kârlarının önemli ölçüde azalacağı ve piyasada hayatta kalmanın zorlaşacağı belirtiliyor.

OYUNCULAR İÇİN UCUZ SİSTEM HAYAL OLUYOR

Intel'in sunucu işlemcilerine ağırlık vermesi, son kullanıcıya ulaşan donanımların üretimini ve fiyatlandırmasını olumsuz etkiliyor.

Sektör raporlarına göre, artan donanım maliyetleri sebebiyle oyuncuların bütçe dostu bir bilgisayar toplaması artık imkansız hale geliyor.