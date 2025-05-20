iPhone 17 Air, Samsung Galaxy S25 Edge'den daha ince olacak

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Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 Air modeliyle ilgili yeni sızıntılar, telefonun ultra ince bir tasarıma sahip olacağını ancak batarya kapasitesiyle hayal kırıklığı yaratabileceğini gösteriyor.

Koreli bir platform olan Naver'da paylaşılan bilgilere göre, iPhone 17 Air 5,5 mm kalınlığında ve yaklaşık 145 gram ağırlığında olacak, bu da onu rakibi Samsung S25 Edge'den daha ince ve hafif yapıyor.

İNCE TASARIM İÇİN BATARYA KAPASİTESİNDEN ÖDÜN VERİLİYOR

İnce ve hafif profiline ulaşmak için iPhone 17 Air'ın sadece 2.800 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia ediliyor; bu rakam, beş yıllık iPhone 12 modelleriyle aynı seviyede ve Samsung Galaxy S25 Edge'in 3.900 mAh'lik ünitesinden önemli ölçüde daha düşük.

Apple'ın kendi testlerinin bile, kullanıcıların sadece yüzde 60-70'inin yeni modelden tam gün pil ömrü alabileceğini gösterdiği, bu oranın normaldeki yüzde 80-90 aralığının altında kaldığı belirtiliyor.

Pil ömrüyle ilgili endişeler ışığında Apple'ın, iOS 19 ile birlikte yapay zeka destekli bir pil optimizasyon özelliği ekleyerek bu sorunu çözmeyi planladığı söyleniyor.

Ayrıca sızıntılar, aynı 2.800mAh hücre boyutuna sahip yüksek yoğunluklu bir batarya kullanma olasılığına da işaret ediyor; bu, gerçek kapasiteyi yüzde 15-20 oranında artırarak iPhone 17 Air'ın pil ömrünü iyileştirebilir.

Hem iPhone 16 hem de 16 Plus modellerinin sırasıyla 3.561mAh ve 4.674mAh'lik daha büyük pillere sahip olduğu biliniyor.