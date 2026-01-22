Jeff Bezos’tan uzaya dev hamle

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, Elon Musk’ın SpaceX şirketine ait Starlink sistemi ve Amazon’un Project Kuiper (Leo) ağıyla şekillenen uydu internet pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, bireysel kullanıcılardan çok kurumsal ve stratejik müşterileri hedefleyen TeraWave projesini kamuoyuna duyurdu.

SANİYEDE 6 TERABİT HIZ

TeraWave ağının en dikkat çekici özelliği, mevcut tüketici internet standartlarının çok üzerinde veri aktarım kapasitesi sunması. Sistem, saniyede 6 terabit (Tbps) hıza ulaşabilecek şekilde tasarlandı. Bu kapasite, küresel veri trafiğinin önemli bir bölümünün uzay üzerinden yönlendirilmesini mümkün kılacak.

LEO VE MEO YÖRÜNGESİNDE 5.408 UYDU

Proje kapsamında Alçak Dünya Yörüngesi (LEO) ve Orta Dünya Yörüngesi’nde (MEO) toplam 5 bin 408 uydu konuşlandırılması planlanıyor.

LEO uyduları 144 Gbps’e kadar hız sağlayacak.

MEO uyduları ise gelişmiş optik bağlantılar sayesinde 6 Tbps kapasiteye ulaşabilecek.

HEDEF: ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE İNTERNET

TeraWave, bireysel abonelerden ziyade veri merkezleri, bulut servis sağlayıcıları, kamu kurumları ve savunma sanayii gibi yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan yaklaşık 100 bin özel müşteri için geliştiriliyor. Yükleme ve indirme hızlarının eşit olması, büyük veri setleriyle çalışan kurumlara önemli avantajlar sunacak.

OPTİK İLETİŞİMLE IŞIK HIZINDA VERİ

Sistemin temelini, uyduların kendi aralarında ve yeryüzüyle lazer tabanlı optik iletişim kurması oluşturuyor. Radyo frekanslarına kıyasla çok daha yüksek kapasite sunan bu teknoloji, aynı zamanda dinlenmeye karşı daha güvenli bir iletişim altyapısı sağlıyor.

Bu yapı, özellikle yapay zeka odaklı veri merkezlerinin artan işlem gücü ve veri aktarım ihtiyacını karşılamak açısından kritik görülüyor.

FIRLATMALAR 2027'DE BAŞLAYACAK

Blue Origin, TeraWave uydularının uzaya gönderilmesine 2027 yılının son çeyreğinde başlamayı hedefliyor. Fırlatmalarda, şirketin kendi geliştirdiği ve Kasım 2025’te başarılı test uçuşları gerçekleştiren New Glenn roketinin kullanılması planlanıyor.