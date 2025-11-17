Kandilli, Marmara’daki Erken Uyarı Sistemi için yeni aşamada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye’nin deprem riski en yüksek bölgelerinden Marmara’da yürüttüğü Deprem Erken Uyarı Sistemi çalışmalarında önemli bir ilerleme kaydetti.

İLK SİSMİK DALGALARI ALGILAYAN KRİTİK YAPI

Marmara’da sürdürülen proje, depremin en hızlı yayılan ilk dalgalarını algılayarak saniyeler içinde uyarı verebilecek bir altyapının Türkiye’de kurulması açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda bölgedeki istasyonların veri iletim sistemleri yenilenerek Kandilli’ye ulaşan sinyallerin gecikme süresi 0,2 saniyeye indirildi.

DEPREMLERİ ANLIK ANALİZ EDEN YAZILIMLAR

Güncellenen altyapıdan gelen gerçek zamanlı veriler özel erken uyarı yazılımlarına aktarılıyor. Bu yazılımlar, depremin konumunu ve tahmini büyüklüğünü anında değerlendirerek hızlı uyarı üretiyor.

MARMARA DEPREMİ SİSTEMİ TEST ETTİ

Marmara Denizi’nde meydana gelen son deprem, sistem için önemli bir gerçek zamanlı test oldu. Sismik dalgalar karadaki istasyonlara 5 saniyede ulaştı. Yazılımlar ise hızlı analizle ilk uyarı sinyalini toplam 8,4 saniyede oluşturdu.

MOBİL UYGULAMA TEST EDİLİYOR

KRDAE, erken uyarı sinyallerinin kullanıcıya aktarılması için bir yazılım firmasıyla birlikte iOS tabanlı mobil uygulama geliştirdi. Yaklaşık 2 bin 500 cihazın kullanıldığı test grubuyla sistemin gerçek depremlerdeki performansı ölçülüyor.

TÜRKİYE GENELİNE YAYILACAK GELİŞİM PLANI

Enstitü, erken uyarı sisteminin ülke genelinde etkinleşmesi için kapsamlı bir geliştirme planı hazırladı. Buna göre Türkiye’nin farklı bölgelerinde düşük gecikmeli yeni istasyonlar kurulacak, Android uygulaması hayata geçirilecek ve uyarı sinyallerinin aynı anda çok sayıda kullanıcıya ulaşabilmesi için yazılım altyapısı güçlendirilecek.

DEPREM UYARI KAPASİTESİ ARTACAK

Çalışmalar tamamlandığında Türkiye'nin deprem erken uyarı kapasitesinin önemli ölçüde artması ve sistemin çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması hedefleniyor.