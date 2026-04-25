WhatsApp'a yeni özellik: Sohbet baloncukları test aşamasına girdi

WhatsApp, Android ve iOS platformlarında kullanıcı deneyimini artıracak yeni güncellemeler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

WABetaInfo tarafından paylaşılan son detaylara göre, popüler mesajlaşma uygulaması, Android işletim sistemi için bildirim baloncukları özelliğini test etmeye başladı.

MESSENGER'DAKİ SOHBET BALONCUĞU WHATSAPP'A TAŞINIYOR

Daha önce Meta'nın Facebook Messenger uygulamasında da karşımıza çıkan bu sistem, Android 10 ve sonrasındaki sürümlerin desteklediği altyapı üzerine kuruluyor.

Yeni özellik kullanıma sunulduğunda, kullanıcılar herhangi bir kişi veya gruptan mesaj aldıklarında cihaz ekranında kayan ufak bir sohbet balonu görecekler.

UYGULAMAYI AÇMADAN HIZLI YANIT İMKANI

Ana ekranda veya başka bir uygulama içindeyken bile görünmeye devam eden bu küçük baloncuğa dokunulduğunda, sohbetin oldukça kompakt bir sürümü açılacak.

Bu sayede kullanıcılar, video izlerken veya oyun oynarken mevcut ekranlarını terk etmeden çoklu görev deneyimini kesintisiz olarak sürdürebilecek.

YENİ ÖZELLİK NE ZAMAN YAYINLANACAK

Şu anda geliştirme ve test aşamasında olan bu pratik yeniliğin tüm kullanıcılara tam olarak ne zaman sunulacağı konusunda henüz net bir tarih bulunmuyor.

Fakat bu işlevin ilk olarak beta programına kayıtlı kullanıcıların erişimine açılması, ardından da kademeli olarak genel kullanıma dağıtılması bekleniyor.