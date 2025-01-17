Katlanabilir Huawei Pocket 3 ilk çeyrekte geliyor: İşte özellikleri

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Huawei, kapaklı katlanabilir telefon pazarında yeni bir oyuncuyla rekabeti kızıştırmaya hazırlanıyor. Pocket 3 adını taşıyan yeni telefon, şubat veya mart ayında Çin'de tanıtılacak.

İKİ FARKLI VERSİYON

Huawei Pocket 3, en az iki farklı versiyonla piyasaya sürülecek. Bu versiyonların hangi özelliklerle farklılaşacağı henüz bilinmiyor.

Pocket 3, selefi Pocket 2'ye göre daha ince, daha küçük ve daha hafif bir tasarıma sahip olacak.

POCKET 2'NİN ÖZELLİKLERİ

Huawei Pocket 2, 6,94 inç OLED ekran, Kirin 9000 işlemci, 16 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar depolama, 50 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP dörtlü kamera ve 4.520 mAh batarya gibi özelliklere sahip.

YENİ BİR TABLET DE GELİYOR

Huawei'nin Pocket 3 ile birlikte yeni bir tablet modelini de piyasaya sürmesi bekleniyor