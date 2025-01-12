Katlanabilir iPhone'un muhtemel ekran boyutları ortaya çıktı

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Apple'ın uzun zamandır beklenen katlanabilir iPhone'u hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Sızdırılan bilgilere göre, telefonun ana ekranı 7,6 ila 7,9 inç arasında, kapak ekranı ise 5,3 ila 5,5 inç arasında olacak.

Apple'ın katlanabilir iPhone'u, Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Google Pixel 9 Pro Fold gibi rakipleriyle benzer bir ana ekran boyutuna sahip olacak. Ancak, kapak ekranı bu rakiplerden daha küçük olacak.

KATLANABİLİR İPAD ERTELENDİ

Apple, ayrıca 18,8 inçlik bir ekrana sahip katlanabilir bir iPad üzerinde de çalışıyordu. Ancak, iPad Pro modellerinin düşük satışları nedeniyle bu proje ertelendi.

İPHONE FOLD'UN ÖZELLİKLERİ

iPhone Fold'un (adı henüz kesinleşmedi) Samsung'un Z Fold ailesine göre daha geniş bir en boy oranına sahip olması bekleniyor.

Ayrıca, LTPO, CoE ve UTG gibi gelişmiş ekran teknolojileriyle donatılacak.

Samsung Display, iPhone Fold için ekran üretimini üstlenecek. LG Display ise bu projede yer almayacak.

ÇIKIŞ TARİHİ

iPhone Fold'un, 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.