Küresel ısınma etkisi: Antarktika artık 10 kat daha yeşil

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Landsat uydularından elde edilen veriler, Antarktika'nın giderek yeşillendiğini ortaya koyuyor.

1986'dan bu yana bitki örtüsüyle kaplı alan 10 kat artarak 11,95 kilometrekareye yükseldi. Bu durum, iklim değişikliğinin Antarktika ekosistemi üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

LANDSAT UYDULARI: DÜNYA'NIN GÖZLEMCİLERİ

NASA ve Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları tarafından geliştirilen Landsat uyduları, 1975 yılından beri Dünya'yı gözlemliyor.

Bu uydular, orman yangınları, kentsel alanların genişlemesi ve buzulların erimesi gibi birçok değişimin izlerini sürüyor.

Nature Geoscience dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, Antarktika Yarımadası'ndaki yeşillenmeyi incelemek için 35 yıllık Landsat verilerini kullandı. Araştırma, yarımadanın daha sıcak bölgelerinde bitki örtüsünün hızla yayıldığını gösteriyor.

YOSUNLAR VE LİKENLER ÖNCÜ TÜRLER

Antarktika'daki yeşillenmenin başlıca nedeni, yosunlar ve likenler gibi öncü türlerin yayılması. Bu türler, zorlu koşullarda bile hayatta kalabiliyor ve diğer bitkiler için uygun ortamı hazırlıyor.

Landsat uydularından elde edilen görüntüler, Antarktika Yarımadası'ndaki yeşillenmeyi açıkça gösteriyor. 1986 yılından 2021 yılına kadar olan değişim, bitki örtüsünün ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne seriyor.

Batı Antarktika Yarımadası, dünyanın diğer bölgelerine göre daha hızlı ısınıyor. Bu durum, buzulların erimesine ve deniz buzu alanının azalmasına neden oluyor. Ayrıca, rüzgar modellerindeki değişiklikler de yeşillenmeye katkıda bulunuyor.