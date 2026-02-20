Windows 11'e yeni özellik: Hız testi için ek uygulamaya gerek kalmayacak

Teknoloji devi Microsoft, Windows 11 işletim sistemi için kullanıcı deneyimini artıracak yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

Test edilmeye başlanan son güncellemeler, görev çubuğuna doğrudan entegre edilen pratik bir internet hız testi aracını beraberinde getiriyor.

HIZ TESTİ İÇİN EK UYGULAMAYA GEREK KALMAYACAK

Kullanıcılar artık ağ simgesine sağ tıklayarak veya hızlı ayarlar menüsünü kullanarak internet bağlantı performanslarını anında ölçebilecek.

Bu yeni araç başlatıldığında, varsayılan web tarayıcısı üzerinden Ethernet, WiFi veya hücresel bağlantı hızını saniyeler içinde analiz edecek.

Yeni güncellemeyle birlikte görev çubuğundaki birleştirilmemiş düğmelerin taşma alanındaki davranışları da daha verimli ve kullanışlı hale getirildi.

Ayrıca yerel Sysmon desteği, gelişmiş kamera kontrolleri, Başlat menüsü düzenlemeleri ve Dosya Gezgini düzeltmeleri gibi birçok önemli altyapı iyileştirmesi sisteme eklendi.