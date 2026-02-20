Tersine beyin göçü için genç bilim insanlarına 50 bin euro hibe

TÜBİTAK ile European Molecular Biology Organization (EMBO) ortaklığında yürütülen programlar, “tersine beyin göçü”nü teşvik etmeyi hedefliyor. Yaşam bilimleri alanında çalışan genç araştırmacılara yönelik hazırlanan destek paketleri, Türkiye’ye dönüş yapmak isteyen bilim insanlarına önemli fırsatlar sunuyor.

Türkiye’nin üyesi olduğu European Molecular Biology Conference (EMBC) çatısı altında finanse edilen programlar; hibe, dolaşım desteği ve uluslararası bilimsel ağlara erişim gibi imkanlar sağlıyor.

YERLEŞİM DESTEĞİ VE LABORATUVAR KURMA FIRSATI

2006 yılında başlatılan EMBO Yerleşim Desteği Programı, yurt dışında araştırma yaptıktan sonra Türkiye’ye dönerek grup lideri olarak çalışmalarını sürdürmek isteyen erken kariyer bilim insanlarına yönelik olarak tasarlandı.

Program kapsamında bağımsız araştırma laboratuvarı kurmak isteyen araştırmacılara 3 ila 5 yıl boyunca yıllık 50 bin avroya kadar hibe veriliyor. Ayrıca her yıl 10 bin avroya kadar ek destek için başvuru yapılabiliyor.

2007-2025 yılları arasında programa katılan ülkelerden 169 araştırmacı destekten yararlanırken, bunlardan 44’ü laboratuvarlarını Türkiye’de kurdu.

HANGİ ÜLKELER KAPSAMDA

Programdan Türkiye’nin yanı sıra yaşam bilimleri alanında gelişmekte olan Hırvatistan, Çekya, Estonya, Macaristan, Litvanya, Lüksemburg, Polonya ve Portekiz gibi bazı EMBC üyesi ülkelerde laboratuvar kurmak isteyen araştırmacılar yararlanabiliyor.

Başvuru şartları arasında:

Doktora derecesini en fazla 9 yıl önce almış olmak,

2022-2026 yılları arasında başvurulan ülke dışında en az 2 yıl çalışmış olmak,

İlgili ülkede tam zamanlı grup liderliği pozisyonu için görüşme halinde olmak veya 15 Nisan 2024 sonrası araştırma grubunu kurmuş olmak yer alıyor.

Programda yaş sınırı bulunmuyor. Başvurular 15 Nisan’a kadar doğrudan EMBO sistemine yapılabilecek.

MENTÖRLÜK VE ULUSLARARASI AĞ ERİŞİMİ

Destek yalnızca maddi hibeyle sınırlı değil.

Ödül sahiplerine:

EMBO bilimsel ağ etkinliklerine katılım,

Konferans düzenleme desteği,

Bir EMBO üyesi tarafından mentörlük,

EMBO Laboratuvar Liderliği Kursları’na katılım,

European Molecular Biology Laboratory (EMBL) erişim imkanı sağlanıyor.

GENÇ ARAŞTIRMACILARA 4 YILLIK DESTEK

EMBO’nun bir diğer önemli programı olan Genç Araştırmacı Programı ise EMBC üyesi veya iş birliği ortağı ülkelerde görev yapan genç grup liderlerini hedefliyor.

Program kapsamında 4 yıl süreyle hibe ve bilimsel ağ desteği sunuluyor. Ödül sahiplerine programın ikinci yılında 15 bin euro destek verilirken, her yıl 10 bin euroya kadar ek hibe için başvuru yapılabiliyor.

Başvuru şartları arasında:

En az 1, en fazla 4 yıl bağımsız grup lideri olarak çalışmış olmak,

Uluslararası hakemli bir dergide son yazarlı araştırma makalesi yayımlamış veya yayımlanmak üzere kabul almış olmak,

Çevrim içi mülakata katılmak yer alıyor.

Genç Araştırmacı Programı başvuruları ise 1 Nisan’a kadar kabul edilecek.

Uzmanlar, söz konusu desteklerin Türkiye’nin bilimsel kapasitesini artırmayı ve yurt dışında deneyim kazanan araştırmacıların ülkeye dönüşünü teşvik etmeyi amaçladığını belirtiyor.