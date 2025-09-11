Liquid Glass tasarımına sahip iPadOS 26, 15 Eylül'de geliyor: İşte yenilikler

Apple, tabletleri için bir sonraki büyük güncelleme olan iPadOS 26'nın çıkış tarihini 15 Eylül olarak duyurdu.

iPhone 17 lansman etkinliğinde yapılan duyuruya göre yeni işletim sistemi, kullanıcıların tabletleriyle etkileşim kurma biçimini değiştirecek önemli yenilikler vadediyor.

MAC BENZERİ YENİ PENCERE SİSTEMİ

iPadOS 26 güncellemesinin en öne çıkan özelliği, Mac'tekine benzer şekilde çalışan yeni pencereleme sistemi oldu.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar artık ekranlarındaki uygulamaları yeniden boyutlandırabilecek, hareket ettirebilecek ve birden fazla pencereyi yönetebilecek.

LIQUID GLASS TASARIMI VE YENİ UYGULAMALAR

Tasarım tarafında ise güncelleme, farklı uygulamalara ve arayüzlere şeffaf öğeler kazandıran Apple'ın yeni "Liquid Glass" dilini sunacak.

iPadOS 26 ayrıca, dosyaları bulup yönetmeyi kolaylaştıran yeni bir Dosyalar uygulaması ve PDF'leri görüntüleyip notlar eklemek için Önizleme uygulamasının tablet sürümünü de içeriyor.

Telefon uygulamasındaki yapay zeka destekli Canlı Çeviri özelliği de bu güncellemeyle iPad'lere geliyor.