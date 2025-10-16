M5 işlemcili yeni iPad Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı

Söylentiler doğru çıktı ve Apple, yeni nesil M5 işlemcisini ve bu çipten güç alan yeni iPad Pro'yu resmen görücüye çıkardı.

Performans konusunda ciddi bir artış vaat eden yeni tablet, 11 ve 13 inç olmak üzere iki farklı boyutta geliyor.

M5 İŞLEMCİ İLE PERFORMANS SIÇRAMASI

Yeni iPad Pro'nun en büyük yeniliği, Apple'ın M5 adını verdiği yeni nesil işlemcisi oldu. Apple'ın açıklamalarına göre M5 çipi, bir önceki nesle kıyasla 3.5 kat daha iyi yapay zekâ performansı ve 1.5 kat daha iyi 3D render performansı sunuyor.

9 çekirdekli bir CPU ve 10 çekirdekli bir GPU'ya sahip olan M5, 16 çekirdekli Neural Engine ile cihaz içi yapay zeka görevlerinde büyük bir sıçrama vadediyor.

ÇİFT KATMANLI OLED EKRAN VE WI-FI 7

Yeni iPad Pro, "Ultra Retina XDR" olarak adlandırılan Çift Katmanlı OLED bir ekrana sahip.

120 Hz yenileme hızı ve 1600 nit tepe parlaklık sunan bu ekran, Apple Pencil Pro'yu da destekliyor.

Bağlantı tarafında ise bir ilke imza atılarak yeni N1 kablosuz bağlantı çipi ve C1X modem kullanılıyor. Ayrıca cihazda artık Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği de bulunuyor.

M5 IPAD PRO TÜRKİYE FİYATI

Apple'ın yeni tableti Gümüş ve Uzay Siyahı renk seçenekleriyle satışa sunuldu. M5 iPad Pro'nun Türkiye'deki başlangıç fiyatı 11 inçlik model için 59 bin 999 TL olarak açıklandı.

13 inçlik modelin başlangıç fiyatı ise 74 bin 999 TL oldu. Cihazlar şu anda ön siparişe açılmış durumda ve 22 Ekim'de resmi olarak satışa sunulacak.