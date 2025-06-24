Mark Zuckerberg, siyasi duruşu nedeniyle Meta'da iç eleştirilerle karşı karşıya

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in, muhafazakar siyasetçiler ve tartışmalı internet kişilikleriyle artan kamuoyundaki yakınlığı nedeniyle şirket içinde ciddi bir muhalefetle karşılaştığı bildirildi.

Financial Times'a konuşan 40'tan fazla mevcut ve eski çalışan, Zuckerberg'in son dönemdeki siyasi ve kültürel dönüşümü karşısında "ihanet", "dehşet" ve "üzüntü" hissettiklerini belirtti.

"MAGA MARK" LAKABI VE ÇALIŞANLARIN TEPKİSİ

Rapora göre, Zuckerberg'e şirket içinde "MAGA Mark" lakabı takılmış durumda. Özellikle Joe Rogan'ın podcast programında kurumsal Amerika'yı "kültürel olarak etkisizleştirilmiş" (woke) olmakla eleştirmesi ve iş yerinde daha fazla "erkeksi enerji" çağrısı yapması, şirket içinde hararetli tartışmalara yol açtı.

Bir çalışan, Zuckerberg'in bu endişelere şirket içi bir toplantıda "Eğer beğenmezseniz, zor durumda kalırsınız." şeklinde umursamaz bir tepki verdiğini iddia etti.

Bu durumun, bir zamanlar toplumsal adalet ve ilerici değerlerin savunucusu olarak görülen liderlerine olan güveni sarstığı belirtiliyor.

SEBEP ELON MUSK HAYRANLIĞI MI

Birçok şirket çalışanı, Mark Zuckerberg'in bu değişiminin, Silikon Vadisi'nin filtresiz ve cesur ikonu olarak görülen Elon Musk'ı çevreleyen hayranlığa bir tepki olduğuna inanıyor.

Telegram CEO'su Pavel Durov da Zuckerberg'in trendleri çabuk yakaladığını ancak "sadık kalacağı temel değerlerden yoksun gibi göründüğünü" belirterek eleştiri korosuna katıldı.

Bu durum, Zuckerberg'in liderlik tarzı ve Meta'nın gelecekteki kültürü hakkında ciddi soru işaretleri yaratıyor.