Mehmet Fatih Kacır: Ay'a uzay aracı göndereceğiz

Çeşitli ziyaretler için Gaziantep’e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'ÖNDER 22'nci İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı.

Burada konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayiindeki durumuna değindi.

"YENİ UZAY GÖREVİNE HAZIRLANIYORUZ"

Bakan Kacır, yerli hibrit roket motoruyla üretilen bir uzay aracının aya ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

Şimdi yeni uzay görevlerine hazırlanıyoruz. İnşallah 380 bin kilometre ötemizde olan aya kendi ay yıldızlı bayrağımız ile kendi hibrit roket motorumuz ile ürettiğimiz bir uzay aracını eriştireceğiz. Önümüzdeki yıl yani 2026 yılı sonunda ay görevini de hayata geçirecek uzay aracını başarıyla hazırlamış, sonraki aylarda da aya göndermiş olacağız.

"UZAY EKONOMİSİNDEN PAY ALAN ÜLKELERDEN OLACAĞIZ"

Bütün bunlar Türkiye'ye çok farklı kazanımlar getiriyor. Hem stratejik hem de ekonomik kazanımlar getiriyor. Bu alanlar Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna önemli katkılar sunan adımlar. Dünyada 1 yılda 600 milyar dolar uzay ekonomisine katkı veriliyor.



Bu ayrılan payın 1 trilyon dolara erişmesi öngörülüyor. Dolayısıyla Türkiye olarak uzay ekonomisinden pay alan ülkelerden birisi olmak için bu iddialı projeleri hayata geçirmeye çalışacağız.

"TÜRKİYE SON 22 YILDA MUAZZAM BAŞARILAR ELDE ETTİ"

Milli savunma alanındaki hamlelerin Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğu olduğunu dile getiren Bakan Kacır, üretebilen, kendi öz evlatlarının alın ve akıl teriyle geleceğe yürüyen, daha yüksek katma değer üreterek inşa eden Türkiye'den bahsedildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Türkiye, savunma sanayiinde özellikle son 22 yıllık dönemde Cumhurbaşkanımız liderliğinde muazzam başarılar elde etti. Dosta güven, hasımlarımıza endişe veren bir destan yazıyoruz adeta. Bu hamle, farkında olmalıyız ve bilmeliyiz ki, sadece savunma sanayisinden ibaret değil.

"HEDEFİMİZ KENDİ TEKNOLOJİSİNİ ÜRETEBİLEN BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEK"

Sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarında, kritik ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayamayan bir ülkenin bugünün dünyasında teknolojik bağımsızlıktan, dolayısıyla ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan bahsetmesi mümkün değil.

Hedefimiz savunma sanayiinde başardığımız gibi sanayinin, teknolojinin diğer alanlarında, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sağlığa ve finansa tüm alanlarda kendi teknolojisini üretebilen bir Türkiye inşa etmek. Bunu yapabilmek adına büyük bir ekosistem inşa ettik."

"İHA ALANINDA ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELDİK"

Askeri sınıf insansız hava aracı üretiminde Türkiye'nin önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Bakan Kacır, bu alanda ihracatı 36 milyar dolardan 270 milyar dolara çıkardıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

Hem üretebildiğimiz ürün hem de ihracat yapabildiğimiz ülke sayısı açısından dünyada ortada bir yerdeydik. Bugünün Türkiye'si, Çin'den sonra Avrupa'ya kadar uzanan geniş coğrafyanın en güçlü üreticilerinden birisi.



Bütün bu başarıların arkasında Ar-Ge'lere ayırdığımız kaynak çok önemli bir rol oynuyor.

"TERÖRLE MÜCADELEDE İTTİFAKTA OLDUĞUMUZ ÜLKELER YANIMIZDA DEĞİLDİ"

Bakan Kacır, eski Türkiye’de uzun yıllar boyunca terörle mücadele edildiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

İhtiyaç duyduğumuz savunma sistemlerini müttefik olduğumuz ülkeler, parasını ödesek dahi bize vermiyordu. 40 yıla yakın zamandır terörle mücadele eden bir ülke olarak bu mücadelemizde dostumuz olması gereken, aynı ittifakın içinde olduğumuz ülkelerin çoğu zaman yanımızda değil onları çoğunlukla mücadele ettiğimiz terör örgütlerinin arkasında görüyorduk.



Onlardan nadiren alabildiğimiz savunma sistemleri de terörle mücadelede ihtiyacımızı karşılamıyor ve bize başarı getirmiyordu.

Savunma ve havacılık ihracatının 248 milyon dolardan 2024'te 7 milyar doların üzerine çıktığını söyleyen Bakan Kacır, 2025'te ise bu rakamın 9 milyar doların üzerine çıkmasını hedeflediklerini vurguladı.

"BİZE DÜŞEN GÜVENİLİR YAPAY ZEKA ORTAYA KOYABİLMEK"

Yapay zeka alanında da geri kalınmadan bu alanda önemli adımlar atılması gerektiğini anlatan Bakan Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun için dünyada hiper ölçek denilen veri merkezleri inşa ediyor. Yapay zeka birçok alanda insanoğlunun en önemli tamamlayıcı ve ikame edici unsuru olması öngörülüyor. Bu alanda bağımsız olmak için atacağımız adımları hızlandırmalıyız. İnternetle birlikte hakikat ile aramızdaki bağ bir ölçüde dönüşmüştü.

Bu alanda biz son derece aktifiz, arama motorunda bize sunulanlar arasından tercih yapsak da burada bir tercih yapma imkanımız bulunuyor. Yapay zeka ile birlikte bu büyük ölçüde dönüşüyor. O kadar hızlı yanıt veriyor ki; verdiği cevaba inanmamak çok zor. Dolayısıyla zihinlerin kolaylıkla yönlendirilebileceği bir dönemdeyiz. O yüzden bize düşen güvenilir yapay zeka ortaya koyabilmek, kendi değerlerimiz ve güvenilir veri kümeleriyle donatılmış yapay zeka geliştirmek zorundayız."

Program, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sunumuyla devam etti.