Mercedes'ten G kasa sürprizi: "Mini"si geliyor...

G kasa hayalleri, gerçekleşebilir...

Mercedes G kasa sevenler için müjdeli haber geldi.

Mercedes-Benz G Serisi, Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in 1979 yılından itibaren üretimine başladığı SUV modeli.

Oldukça lüks ve yüksek fiyatlı olması sebebiyle de hayalleri süslese de ulaşmak zor oluyor.

Ancak Mercedes, sevindiren bir karar aldı.

Mini Mercedes-Benz G-Serisi için çalışmalara başlandı.

Mini G kasa, özel olarak geliştirilmiş bir merdiven çerçeve platformu üzerinde üretilecek, neredeyse tamamen benzersiz parçalar kullanacak ve tasarımı mevcut araçtan çok daha modern olacak, yetkililer açıkladı.

Yeni SUV, önümüzdeki iki yıl içinde piyasaya çıkacak ve planlanan yeni model yelpazesinin giriş noktası olacak.

Münih fuarında konuşan Mercedes CEO’su Ola Källenius, test araçlarının çok yakında yollarda görüleceğini söyledi.

Ayrıca gelecek modelin arka kısmına ait yeni bir ön izleme görseli paylaşıldı.

Teknoloji sorumlusu Markus Schäfer, Mini G’nin olabildiğince özgün olması için benzersiz bir mimari üzerine inşa edileceğini doğruladı.

Schäfer ekledi: “G çok özel ve özgün bir araçtır; Mini G de özgün olmak zorundadır. Bu nedenle sadece bir platformu alamam, mevcut bir platformu kullanamam. Kendi platformumu yaratmalıyım. Bu tamamen yeni bir geliştirmedir.”

Schäfer ayrıca Mini G’nin, söylemek istediğinden çok daha fazla sayıda benzersiz bileşen kullanacağını açıkladı. Bu bileşenler arasında modelin çoğu karoseri parçaları da yer alıyor.