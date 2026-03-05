Meta çalışanları, akıllı gözlük kullananların özel görüntülerine erişebiliyor

İsveç merkezli Svenska Dagbladet gazetesinin raporuna göre, Avrupa'daki Meta akıllı gözlük kullanıcıları, farkında olmadan büyük bir gizlilik ihlaliyle karşı karşıya.

Kullanıcıların tuvaletteki, çıplak veya cinsel aktivite sırasındaki görüntülerinin yanı sıra kredi kartı numaralarının da Kenya'daki yapay zeka etiketleme çalışanları tarafından incelendiği belirtildi.

YAPAY ZEKA İÇİN İNSAN ONAYI ŞARTI

Ray-Ban Display ve benzeri yapay zeka özellikli gözlüklerde asistanı kullanabilmek için yakalanan verilerin insanlar tarafından incelenmesine izin veren hizmet şartlarının kabul edilmesi gerekiyor.

Şirketin büyük dil modellerini eğitebilmesi için toplanan bu görsel verilerin düşük ücretli çalışanlar tarafından tek tek etiketlenmesi şart koşuluyor.

GİZLİLİK POLİTİKASI TARTIŞMA YARATTI

Avrupa'nın kişisel verilerin korunmasını sağlayan GDPR kurallarını ihlal edebileceği belirtilen bu uygulamanın gizlilik politikasına ulaşmak ise oldukça zor.

Şirketin politikası, hassas bilgilerin paylaşılmaması sorumluluğunu tamamen kullanıcıya yüklerken, verilerin insanlar veya otomatik sistemler tarafından incelenebileceğini savunuyor.

META ELEŞTİRİLERE KARŞI SESSİZ

Konuyla ilgili detaylı ve doğrudan bir açıklama yapmaktan kaçınan Meta yönetimi, yaşanan bu gizlilik ihlali iddialarına karşı sessizliğini koruyor.

Şirket sadece, canlı yapay zeka kullanıldığında medyanın kendi hizmet şartları ve gizlilik politikasına uygun bir şekilde işlendiğini belirtmekle yetindi.