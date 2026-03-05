OpenAI, NATO ile sözleşme görüşmeleri yapıyor

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Pentagon anlaşmasının hemen ardından NATO ile masaya oturdu.

Şirket, yapay zeka teknolojisini askeri ittifakın sistemlerinde kullanıma sunmayı planlıyor.

GİZLİ OLMAYAN AĞLARDA KULLANILACAK

OpenAI CEO'su Sam Altman, ilk etapta hedefin tüm ağlar olduğunu belirtse de şirket yetkilileri, hızla bu durumu düzeltti.

Yapılan resmi açıklamada, olası sözleşmenin yalnızca NATO'nun gizliliği kaldırılmış ağlarını kapsadığı vurgulandı.

PENTAGON İLE DE ANLAŞMIŞTI

Bu stratejik gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümete rakip şirket Anthropic ile çalışmayı durdurma talimatı vermesinin ardından geldi.

Anthropic'in otonom silahlar ve gözetim endişeleriyle Pentagon ile yaşadığı anlaşmazlık, pazarda OpenAI için büyük bir fırsat yarattı.

KİTLESEL GÖZETİM ENDİŞELERİNE YANIT

OpenAI, Pentagon ile imzaladığı anlaşmada sistemlerinin ABD vatandaşlarının iç gözetimi için kesinlikle kullanılmayacağının altını çizdi.

Ayrıca yapay zeka hizmetlerinin Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) gibi istihbarat birimleri tarafından doğrudan kullanılmayacağı da yetkililerce teyit edildi.

Şirket içi bir toplantıda çalışanlarına seslenen Sam Altman, askeri kurumlarla yapılan bu anlaşmaların marka imajı açısından zorlu sonuçlar doğurduğunu itiraf etti.

Altman, kısa vadeli olumsuz halkla ilişkiler etkilerine rağmen atılan bu adımın karmaşık ama son derece doğru bir karar olduğunu savundu.