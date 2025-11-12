Meta, yeni yapay zeka modelini duyurdu: 1600 farklı dili anlayabiliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, yapay zeka alanında Omnilingual ASR adını verdiği yepyeni bir modeli tanıttı.

Bu model, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak çalışıyor.

DÜNYADAKİ DİL BARİYERİNİ ORTADAN KALDIRMAYI AMAÇLIYOR

Yeni yapay zekâ modeli, toplamda 1600'den fazla dili anlama yeteneğine sahip. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçları yalnızca birkaç yüz dile destek sunuyordu.

Meta’nın açıklamasına göre, desteklenen bu dillerden 500'ü şimdiye kadar hiçbir yapay zekâ sistemi tarafından desteklenmedi.

Modelin, küresel dil engellerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacak "evrensel bir transkripsiyon sistemi" olması hedefleniyor.

KULLANICILAR YENİ DİLLER EKLEYEBİLECEK

Modelin test edilen 1600 dilin yüzde 78’inde yüzde 10’un altında hata oranı verdiği belirtildi.

Ayrıca model, "kendi dilini getir" özelliği sayesinde kullanıcıların ses ve metin örneği sağlayarak yeni diller eklemesine imkân tanıyacak.

Meta, bu yöntemle desteğin 5 bin 400 dile kadar çıkabileceğini öngörüyor. Omnilingual ASR, araştırmacılar ve geliştiriciler için ticari kullanım da dahil olmak üzere açık kaynaklı olarak yayınlandı.