Meta'dan gençleri koruma hamlesi: 600 binden fazla hesap kapatıldı

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, genç kullanıcıları platformlarında daha güvende tutmak için bir dizi yeni önlem aldığını açıkladı.

Bu adımlar, şirketin istismarcı davranışlarla bağlantılı olduğunu belirttiği 600 binden fazla hesabın kapatılmasıyla birlikte geldi.

GENÇLER İÇİN YENİ GÜVENLİK KALKANLARI

Yeni güncellemelerle birlikte gençler, artık sohbet ettikleri kişiler hakkında hesabın ne zaman oluşturulduğu gibi daha fazla bilgi görebilecek.

Ayrıca, geliştirilmiş doğrudan mesaj koruması ve tek bir işlemle hesapları hem engelleme hem de bildirme gibi özellikler de devreye alındı.

600 BİNDEN FAZLA HESAP KAPATILDI

Meta, çocukları cinselleştiren 135 bin Instagram hesabı ve bunlarla bağlı 500 binden fazla Instagram ve Facebook hesabını kaldırdığını belirtti.

Şirket ayrıca, gençleri temsil eden tüm hesapların otomatik olarak en katı mesaj ve yorum ayarlarına geçirildiğini de ekledi.