Meta'dan sansür önlemi: Gerçek kontrol uygulamaları sonlanıyor

Haber Merkezi

Meta, Facebook ve Instagram'da uzun süredir uyguladığı gerçek kontrol uygulamalarını sonlandırdığını açıkladı.

Şirket, bu uygulamaların çok fazla içeriği sansürlediğini ve ifade özgürlüğünü kısıtladığını kabul etti.

Program, bağımsız teyitçilerle (Türkiye’deki teyit.org gibi) iş birliği yapılarak dezenformasyonun önüne geçmeyi hedefliyordu.

YENİ DÖNEM: TOPLULUK NOTLARI

Meta, gerçek kontrol uygulamalarının yerine Topluluk Notları sistemine geçeceğini duyurdu. Bu sistemde, kullanıcılar platformlardaki içerikleri değerlendirebilecek ve ek bilgi sağlayabilecek.

META'NIN GEREKÇESİ

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, "Son yıllarda platformlarımızdaki içerikleri yönetmek için giderek daha karmaşık sistemler geliştirdik. Bu yaklaşım çok ileri gitti." dedi.

Zuckerberg, gerçek kontrol uygulamalarının çok fazla zararsız içeriği sansürlediğini ve kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

TOPLULUK NOTLARI NASIL ÇALIŞACAK?

Topluluk Notları sisteminde, kullanıcılar platformlardaki içerikleri değerlendirebilecek ve ek bilgi sağlayabilecek. Meta, hangi notların görüneceğine karar vermeyecek veya notları oluşturmayacak.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE VURGU

Meta, bu değişiklikle birlikte platformlarında ifade özgürlüğüne daha fazla önem vereceğini belirtti. Göç, cinsiyet kimliği ve cinsiyet gibi konulardaki kısıtlamalar kaldırılacak.

ABD'DE BAŞLAYACAK

Topluluk Notları sistemi, ilk olarak ABD'de kullanıma sunulacak ve daha sonra diğer ülkelere yaygınlaştırılacak.