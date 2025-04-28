Microsoft, kullanıcıların muhtemelen hiç açmadığı bu Windows uygulamasını kapatıyor

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Teknoloji devi Microsoft, Windows işletim sisteminin standart uygulamalarından biri olan Windows Haritalar'ın (Windows Maps) artık kullanımdan kaldırılacağını açıkladı.

Şirket, kullanımdan kaldırılan özellikler listesini bu değişikliği içerecek şekilde güncelledi ve uygulamanın yakında Microsoft Store'dan kaldırılacağını belirtti.

Bu karar, uygulamanın sonlandırılmasına yol açan bir dizi adımın ardından geldi. Daha önce Windows Haritalar uygulamasından çevrimdışı harita desteğinin kaldırılması ve Windows 11 sürüm 24H2'nin temiz kurulumlarında uygulamanın yer almaması, bu sonun yaklaştığının işaretleri olarak görülüyordu.

MICROSOFT'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Microsoft'tan yapılan resmi duyuruya göre, Windows Haritalar uygulaması Temmuz 2025 tarihinde Microsoft Store'dan tamamen kaldırılacak.

Şirket, bu tarihlerde uygulama için son bir güncelleme yayınlayarak uygulamayı işlevsiz hale getirmeyi planlıyor.

Bing servisleri tarafından desteklenen haritaları kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların, Bing Haritalar'ın web sürümüne geçmeleri öneriliyor.

Bu değişikliklere rağmen, Windows Haritalar uygulamasında kayıtlı olan kişisel verilerin veya dosyaların silinmeyeceği, ancak uygulamanın Temmuz 2025'ten sonra çalışmayacağı da vurgulandı.