MrBeast, kendi mobil operatörünü kuracak

Dünyanın en popüler YouTuber'ı olan ve Feastables markasıyla gıda sektörüne de adım atan MrBeast, şimdi de telekomünikasyon sektörüne girmeye hazırlanıyor.

Sızdırılan bir yatırımcı raporuna göre, MrBeast'in 2026 yılı içinde kendi cep telefonu hizmetini kurmayı planladığı ortaya çıktı.

SANAL MOBİL OPERATÖR (MVNO) MODELİ

MrBeast'in planı, sıfırdan bir ağ kurmak yerine, T-Mobile veya Verizon gibi büyük bir operatörden ağ erişimi kiralayarak kendi markası altında daha uygun fiyatlı hizmet sunan bir sanal mobil operatör (MVNO) olmak.

Bu model, daha önce aktör Ryan Reynolds'ın Mint Mobile ile yakaladığı başarıyla da biliniyor.

400 MİLYONLUK ABONE GÜCÜ

400 milyondan fazla abonesiyle MrBeast, hayranlarının sadece küçük bir bölümünü bile mobil müşteriye dönüştürse oldukça rekabetçi bir iş kurma potansiyeline sahip.

YouTuber'ın geçmişte T-Mobile ile iş birliği yapmış olması, olası bir ortaklık için bu operatörü en güçlü aday haline getiriyor.