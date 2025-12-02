Mücevher kaplı iPhone 17 Pro modelleri tanıtıldı: İşte fiyatlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Lüks teknoloji kişiselleştirme markası Caviar, 2025 yılı için yenilediği "Secret Love" koleksiyonuyla iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerini adeta birer mücevhere dönüştürdü.

Sadece 19 adet üretilecek olan bu özel tasarım telefonlar, el işçiliği detaylarıyla lüks tutkunlarına hitap ediyor.

DEĞERLİ TAŞLARLA KAPLI

Koleksiyonun yıldızı olan Emerald Tree modeli; derin yeşil deri kaplama, altın detaylar ve kristal taşlarla süslenmiş bir kış festivali görünümü sunuyor.

Fleur de Lumière ise gümüş oyma kamelya çiçeği, sedef kaplama ve 24 ayar altın işlemeleriyle serinin en sanatsal parçası olarak öne çıkıyor.

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATIYOR

Karamel tonlarındaki gerçek deri ve altın kaplama kalp figürlerinin kullanıldığı diğer modeller de koleksiyonun zarafetini tamamlıyor.

Caviar'ın resmi sitesinde satışa sunulan bu lüks telefonların fiyatları, modele göre 10 bin 200 dolar ile 13 bin 60 dolar arasında değişiyor.