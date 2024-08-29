NASA ve Nokia anlaştı: Ay'da internet devri başlıyor Ay yüzeyinde astronotların kesintisiz iletişim ve veri aktarımı yapabilmesi için, Nokia'nın 4G teknolojisi kullanılacak.

Haber Merkezi

Bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia, şimdilerde 5G teknolisine büyük yatırımlar yapıyor.

HMD Global çatısı altında hizmet veren Nokia, 2020 yılında NASA'dan 14.1 milyon dolarlık bir fon almıştı.

AY'DA İNTERNET SAĞLAYACAK

Nokia, NASA’nın Artemis III görevinde kullanılacak yeni nesil uzay giysilerine 4G LTE teknolojisini entegre etmek için Axiom Space ile iş birliği yaptı.

Bu yenilik, 2026'da Ay yüzeyine yapılacak görevde astronotların sürekli ağ bağlantısına sahip olmasını sağlayacak.

Anlaşma kapsamında, Axiom Space’in Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) uzay giysileri, Nokia’nın 4G LTE teknolojisi ile donatılacak.

Astronotlar, internet bağlantısı sayesinde, Ay yüzeyinde gerçek zamanlı HD video çekimi, sesli iletişim ve telemetri verilerini birkaç kilometre boyunca iletebilecek.

Aynı zamanda bu teknoloji misyon kontrolüyle kesintisiz bağlantı sağlayarak ekip içi iletişimi de daha güçlü olmasını sağlayacak.

NOKIA'NIN AY'DA BAZ İSTASYONU KURMA PROJESİ DE VAR

Gelecekte ise Nokia, sıcaklıkların 120 derece ile -100 derece arasında değiştiği ve hiçbir şekilde solunacak havanın olmadığı Ay'a baz istasyonları koyarak 4G ağı kuracak. Enerji ihtiyacı ise Ay'a konumlandırılacak güneş panelleriyle sağlanacak.

Söz konusu LTE ağı, Artemis misyonu kapsamında Ay'a üs kurulduğunda astronotlar tarafından kullanılacak. Ayrıca ileriye dönük insanlı Mars görevlerinde de bu ağdan yararlanılacak.

Peki neden 5G değil de 4G? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. 5G frekans hızları daha kısa mesefalere ulaşabiliyor ve bu nedenle daha fazla sayıda anten ve verici gerekiyor. Ay'da böyle bir sistem kurmak, maliyetleri de epey artırabilir.

Bu nedenle NASA ve Nokia, menzili daha uzun 4G frekanslarından yararlanmaya çalışacak.