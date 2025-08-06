NASA'nın iklim uyduları tehlikede: Trump yönetiminden hemen sonlandırın çağrısı geldi

ABD'de Trump yönetiminin, NASA'nın gezegeni ısıtan sera gazlarını izlemek için özel olarak tasarlanmış iki uydu görevini sonlandırmak için plan hazırlaması talimatını verdiği bildirildi.

Planlardan birinin, uydulardan birinin kasıtlı olarak yörüngeden çıkarılıp atmosferde yakılarak yok edilmesini içerdiği belirtiliyor.

GÖREVİ KARBONDİOKSİT VE ÜRÜN SAĞLIĞINI İZLEMEK

Yörüngedeki Karbon Gözlemevleri (OCO) olarak bilinen bu iki görev, atmosferdeki karbondioksiti ölçmenin yanı sıra, tesadüfen bitki büyümesini de takip ederek çiftçilere ve ABD Tarım Bakanlığı'na ürün verimi ve kuraklık tahmini gibi konularda kritik veriler sağlıyor.

Bilim insanlarına göre, son teknoloji ürünü olan bu uyduların uzun yıllar daha çalışması bekleniyordu.

BİLİM DÜNYASI VE KONGRE TEPKİLİ

Bu görevlerin sonlandırılması talebi, bilim dünyasında ve siyasette tepkilere yol açtı.

Kongre'nin bu görevleri mevcut mali yıl için zaten finanse etmiş olması nedeniyle bazı Kongre üyeleri bu hamleyi "yasa dışı" olarak nitelendirirken, bilim insanları ise yıllık sadece 15 milyon dolarlık bir maliyetle paha biçilmez veriler sağlayan bir sistemin yok edilmesinin mantıksız olduğunu savunuyor.