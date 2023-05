New York Times, Google'dan üç yılda yaklaşık 100 milyon dolar alacak The New York Times, Google'ın bazı sayfalarında Times içeriğine yer vermesine izin veren geniş çaplı bir anlaşmanın parçası olarak, üç yılda 100 milyon dolar gelir elde edecek.

ensonhaber.com Son yıllarda internet kullanımının bir hayli artması ve internet haberciliğinin büyümesi, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın haberlere daha fazla önem vermesini sağladı. Google’ın Başkan Yardımcısı Brad Bender, kaliteli içerik üretici sayısını artırmak için "içerik başına ödeme" programını birkaç yıl önce duyurmuştu. NY Times, Google'dan 100 milyon dolar alacak The Wall Street Journal'ın haberin göre, The New York Times, Google'ın bazı sayfalarında Times içeriğine yer vermesine izin veren geniş çaplı bir anlaşmanın parçası olarak, Google'dan 3 yılda 100 milyon dolar ödeme alacak. Şubat ayında NY Times, içerik dağıtımı ve abonelikleri içeren Google anlaşmasını genişlettiğini duyurmuştu. Söz konusu anlaşma, The New York Times'a ek bir gelir sağlayacak. Şirket, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 2.31 milyar dolar gelir bildirmişti. Ayrıca, Facebook'un geçen yıl yayıncılara içeriklerini Facebook Haberler sekmesinde yayınlamak için sözleşmeleri yenilemeyeceğini söylemesinden sonra, Times'ın kaybettiği geliri Google telafi etmiş olacak.