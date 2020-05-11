Nisan ayının en uygun fiyatlı telefonları belli oldu

Nisan ayının en uygun fiyatlı telefonları belli oldu

AnTuTu puanına göre, nisan ayının fiyat/performans bakımından en iyi android akıllı telefonlarını sizler için derledik.

Geçtiğimiz günlerde, nisan ayının en iyi android akıllı telefonlarını sizlerle paylaşmıştık.

AnTuTu şimdi de geçtiğimiz nisan ayının en iyi fiyat/performans oranına sahip 7 akıllı telefon modelini açıkladı.

212 dolar ve altında satılan akıllı telefonların dahil edildiği listedeki modellerin hepsinde Çinli üreticilerin imzası bulunuyor.

FİYATINA GÖRE EN UYGUN ANDROID TELEFONLAR

AnTuTu'nun paylaştığı listede, en iyi fiyat/performans telefonu olarak Honor 9X'in Çin sürümü bulunuyor. 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip telefon Kirin 810 işlemcisinden güç alıyor.

Honor 9X'in 4GB RAM ve 128GB depolama sürümü ülkemizde ise 2 bin 300 lira civarında satılıyor.

REDMI NOTE 8 PRO İKİNCİ SIRADA

Xiaomi'nin oldukça iyi satış rakamları elde ettiği Redmi Note 8 Pro modeli, fiyat/performans olarak en iyi ikinci telefon konumunda. 6GB RAM ve 128GB depolamaya sahip telefonun satış fiyatı, ülkemizdeki dolar kurunun etkisiyle 2 bin 800 liraya kadar yükselmiş durumda.

Listenin tamamı ise şu telefonlardan oluşuyor:

Honor 9X

Redmi Note 8 Pro

Honor Play 4T Pro

Redmi Note 8

Vivo Z5s

Vivo Z5

Vivo Y5s

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