Nokia 3210, Barcelona taraftarları için yenilendi

Telefon üreticisi HMD, efsanevi Nokia 3210 modelini futbol kulübü FC Barcelona ile yaptığı iş birliğiyle yeniden piyasaya sürdü.

Sınırlı sayıda üretilen bu özel telefon, nostaljik tasarımı modern bir yapay zeka dokunuşuyla birleştiriyor.

BARCELONA TARAFTARLARINA ÖZEL TASARIM

Telefon, kulübün imzası haline gelen kırmızı ve mavi renkleriyle gelirken, arka kapağında FC Barcelona logosu taşıyor.

Cihazda ayrıca özel duvar kağıtları, simgeler ve hatta temalı bir Yılan oyunu da bulunuyor.

NOSTALJİK TELEFONDA YAPAY ZEKA SÜRPRİZİ

Bu nostaljik telefonun en büyük sürprizi ise, 100 günlük ücretsiz deneme sürümüyle birlikte gelen DeepSeek yapay zeka asistanını içermesi.

Bu asistan sayesinde kullanıcılar, sesli komutlarla alarm kurabiliyor veya sorularına yanıt alabiliyor.

Şu an Çin’de ön siparişe açılan telefon 60 dolara satılıyor.