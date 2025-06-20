Nokia, 6G için tarih verdi: Hedef 2029

Henüz 5G teknolojisi tam olarak hayatımıza girmemişken, teknoloji dünyası şimdiden bir sonraki nesil kablosuz iletişim teknolojisi olan 6G için çalışmalarını hızlandırdı.

Telekom standartları kuruluşu 3GPP'nin Prag'da yaptığı toplantının ardından Nokia, 6G'nin ticari lansmanı için bir zaman çizelgesi yayınladı.

TİCARİ 6G LANSMANI 2029'DA

Nokia'nın yayınladığı zaman çizelgesi, ticari 6G hizmetlerinin 2029'un dördüncü çeyreğine kadar başlayacağını öngörüyor. Bu takvim, 3GPP standart belirleme grubunun çalışmalarıyla da uyumlu görünüyor.

3GPP'nin teknik şartname grubunun çalışmalarını 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlaması bekleniyor.

İlk 6G teknolojisi standardının ise 2029'da kesinleştirilmesi planlanıyor. Bu da 2030 yılında 6G'nin geniş çaplı olarak piyasaya sürülmesinin önünü açacak.

YAPAY ZEKA VE SPEKTRUM PAYLAŞIMI ÖN PLANDA

Hem Nokia hem de Ericsson, yapay zekanın (AI) ve makine öğreniminin 6G standartlarında merkezi bir rol oynamasını bekliyor.

Yapay zekanın, ağ performansını artırmak, veri toplamak ve gelişmiş konumlandırma gibi hizmetler sunmak için kullanılacağı belirtiliyor.

Ayrıca, 6G ve 5G'nin mevcut spektrumu "Çoklu-RAT Spektrum Paylaşımı" (MRSS) adı verilen yeni ve verimli bir teknolojiyle paylaşması planlanıyor.

Bu, operatörlerin 5G'den 6G'ye daha sorunsuz bir geçiş yapmasına olanak tanıyacak.