Nokia ortak arayışında: Akıllı telefon pazarına dönebilir

Bir zamanların efsanevi markası Nokia, akıllı telefon dünyasına geri dönmeyi hedefliyor olabilir. Şirketin son hamlesi, cevaplardan çok soru işaretleri yaratsa da markanın gelecek planları hakkında önemli ipuçları veriyor.

Nokia'nın bir topluluk yöneticisi, kısa süre önce Reddit'in r/Nokia alt forumunda "büyük ölçekli mobil üreticileri" ortaklık fırsatlarını keşfetmeye davet eden açık bir çağrı yayınladı.

Ancak bu gönderinin yayınlandıktan kısa bir süre sonra silinmesi, zaten alışılmadık olan bu yaklaşıma gizemli bir boyut kattı.

Reddit gibi bir platformda potansiyel üretim ortaklarına ulaşmak, ciddi iş görüşmeleri için tuhaf bir tercih gibi görünse de Nokia'nın bu fikri kamuoyuna duyurması, en azından pazara geri dönmeyi düşündüğünü gösteriyor.

GİZEMLİ ÇAĞRI VE SİLİNEN GÖNDERİ

Artık silinmiş olan bu gönderi, Nokia'nın akıllı telefonlardaki geleceği hakkında yeni spekülasyonlara yol açtı.

Bildiğiniz gibi, son yıllardaki Nokia markalı telefonların arkasındaki şirket olan HMD Global ile Nokia'nın uzun süredir devam eden ortaklığı sona eriyor ve HMD'nin artık kendi markasına ait cihazlara odaklandığı biliniyor.

Bu arada Nokia, 3310 gibi klasik modelleri yeniden canlandırarak temel telefon (feature phone) alanındaki varlığını sürdürmeyi başarmıştı.

HMD İLE ORTAKLIK SONA ERİYOR

HMD'nin lisans anlaşmasının 2026'da sona ermesi, Nokia'ya yeni üretim ortakları arama özgürlüğü tanıyor. Bu durum, markanın akıllı telefon pazarında yeni bir başlangıç yapması için bir fırsat yaratabilir.

Potansiyel ortaklar arasında, önceki yıllarda Nokia'nın akıllı telefon üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştirdiği bildirilen Wingtech veya Foxconn gibi eski iş ortakları da var.

HMD yönetimindeki Nokia'nın XR21 gibi akıllı telefonları, sürdürülebilirlik ve sağlam tasarıma odaklanıyordu. Ancak bu telefonlar, yazılım desteği ve teknik özellikler konusunda rakiplerinin gerisinde kalmaları nedeniyle sıkça eleştirilmişti.

Yeni bir ortaklık, markanın bu itibardan kurtulması ve daha rekabetçi özellikler sunan telefonlarla pazara dönmesi için bir şans sunabilir.