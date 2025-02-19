Nokia ve iPhone karışımı akıllı telefon: NokiApple LumiPhone 1020 SE

Bir teknoloji meraklısı, Nokia Lumia 1020'nin tasarımını iPhone SE 3'ün donanımıyla birleştirerek NokiApple LumiPhone 1020 SE adını verdiği sıra dışı bir cihaz geliştirdi.
Bu hibrit cihaz, Lumia'nın ikonik tasarımını iOS işletim sistemiyle buluşturuyor.
İKİ TELEFONUN EN İYİ ÖZELLİKLERİ BİR ARADA
LumiPhone 1020 SE, Lumia 1020'nin dış kasasını ve ekranını korurken, iç donanımı tamamen iPhone SE 3'ten alındı.
Bu sayede, Lumia'nın tasarımını sevenler iOS işletim sistemini kullanma fırsatı yakalıyor.
CİHAZIN ÖZELLİKLERİ
İşlemci: Apple A15 Bionic
Depolama: 128 GB
İşletim Sistemi: iOS 18.3.1 (OTA güncellemelerini destekliyor)
Bağlantı: 5G
Kamera: 12 MP arka kamera (iPhone SE 3'ten alınma)
DEĞİŞİKLİKLER
Cihazı oluşturmak için yapılan değişiklikler arasında şunlar yer alıyor:
Ekran: iPhone SE 3'ün ekranı çıkarılıp Lumia 1020'nin ekranına lamine edildi.
Kamera: Lumia 1020'nin 41 MP PureView kamerası yerine iPhone SE 3'ün 12 MP kamerası kullanıldı.
Düğmeler: Kapasitif düğmeler kaldırıldı.
Flaş: Lumia'nın Xenon flaşı estetik amaçlı korunurken, iPhone'un LED flaşı eklendi.
SIM kart yuvası: Lumia'nın yerine özel bir SIM kart yuvası yerleştirildi.
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