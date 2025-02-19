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Nokia ve iPhone karışımı akıllı telefon: NokiApple LumiPhone 1020 SE

Nokia ve iPhone karışımı akıllı telefon: NokiApple LumiPhone 1020 SE Bir teknoloji meraklısı, Nokia Lumia 1020 ve iPhone SE 3'ü birleştirerek NokiApple LumiPhone 1020 SE adını verdiği ilginç bir cihaz ortaya çıkardı. Bu cihaz, Lumia'nın ikonik tasarımını iOS işletim sistemiyle buluşturuyor.