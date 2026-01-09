Nvidia GeForce RTX 60 serisi 2027'de çıkış yapacak

- NVIDIA'nın yeni GeForce RTX 60 serisi, Rubin mimarisiyle 2027'nin sonlarında piyasaya sürülecek.
- GR20x GPU ailesi üzerine inşa edilecek olan seri, oyun ve veri merkezi ürünleri için farklı yapılandırmalara sahip olacak.
- RTX 50 "SUPER" serisinin ise piyasadaki krizler nedeniyle ertelenme olasılığı bulunuyor.
Sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarından Kopite7kimi, NVIDIA'nın gelecek planlarına dair dikkat çekici bilgiler paylaştı.
Ortaya çıkan son raporlara göre yeni nesil RTX 60 serisi, Rubin mimarisi temel alınarak geliştirilen GR20x GPU ailesi üzerine inşa edilecek.
BEKLENEN ÇIKIŞ TARİHİ
NVIDIA'nın geleneksel lansman döngüsüne sadık kalarak, yeni seriyi 2027 yılının ikinci yarısında veya sonlarına doğru kullanıcılarla buluşturması bekleniyor.
Öte yandan mevcut planlarda yer alan RTX 50 "SUPER" ailesinin, DRAM pazarındaki kriz ve yapay zeka odaklı talep artışı nedeniyle ertelenebileceği belirtiliyor.
Şirket, Rubin mimarisinde de stratejisini koruyarak tüketici ve veri merkezi ürünlerini farklı GPU yapılandırmalarıyla ayrıştıracak.
Oyun odaklı yeni serinin ürün gamında GR202, GR203, GR205, GR206 ve GR207 kod adlarına sahip çipler yer alacak.