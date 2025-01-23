OnePlus 13 güncellemesi kamera performansını iyileştirdi

Haber Merkezi

OnePlus, amiral gemisi telefonu OnePlus 13 için yeni bir güncelleme yayınladı.

OxygenOS 15.0.0.405 adı verilen bu güncelleme, kamera iyileştirmelerine ve iletişim geliştirmelerine odaklanıyor.

KAMERA İYİLEŞTİRMELERİ

Master mod ile çekilen fotoğraflardaki renkler iyileştirildi.

Arka kamerayla çekilen fotoğrafların tonu iyileştirildi ve yakınlaştırma işlevi geliştirildi.

Daha iyi bir fotoğrafçılık deneyimi için kameranın kararlılığı artırıldı.

İLETİŞİM VE BAĞLANTI

Daha iyi bir ağ deneyimi için Wi-Fi bağlantılarının kararlılığı artırıldı.

Bluetooth bağlantılarının kararlılığı artırıldı ve uyumluluğu genişletildi.

Sistemin kararlılığı ve performansı artırıldı.

GÜNCELLEME DAĞITIMI

OxygenOS 15.0.0.405 güncellemesi, kademeli olarak yayınlanıyor. Güncelleme, ilk etapta sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşacak ve daha sonra geniş bir kitleye sunulacak.

Güncelleme içeriği, farklı bölgelerde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, OnePlus tarafından yayınlanan resmi değişiklik günlüğünde listelenen tüm iyileştirmeler her cihazda bulunmayabilir.

OxygenOS 15.0.0.405 güncellemesi, yeni bir güvenlik yaması içermiyor. Ancak, önümüzdeki ay yayınlanması beklenen bir sonraki güncellemede yeni bir güvenlik yamasının sunulması bekleniyor.