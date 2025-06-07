OnePlus, Snapdragon 8 Elite işlemcili dünyanın ilk tabletini piyasaya sürdü

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OnePlus, en yeni Android tableti OnePlus Pad 3'ü resmi olarak duyurdu. Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alan dünyanın ilk tableti olan cihaz, performans, görüntü kalitesi ve yapay zeka destekli yazılım özellikleriyle öne çıkıyor.

OnePlus, yeni tableti OnePlus Pad 3 ile performans çıtasını yükseltiyor. Cihaz, 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile 16 GB RAM ve 512 GB depolama olmak üzere iki farklı konfigürasyonda sunuluyor.

Isı dağıtımı için buhar odalarına sahip grafen kompozit bir soğutma sistemiyle donatılan tablet, 12.140 mAh'lik devasa bataryasıyla tek şarjla 6 saate kadar oyun veya 17 saate kadar video oynatma imkanı tanıyor.

EKRAN VE YAZILIM YENİLİKLERİ

OnePlus Pad 3, 3.4K çözünürlüğe ve 144Hz'e kadar yenileme hızına sahip 13.2 inçlik bir LCD ekrana sahip. Dört woofer ve dört tweeter olmak üzere sekiz hoparlörlü ses sistemi ise etkileyici bir ses deneyimi vaat ediyor.

Cihaz, Android tabanlı OxygenOS 15 işletim sistemi ile çalışıyor ve AI Writer, AI Summarize gibi üretkenlik özelliklerinin yanı sıra Google'ın Circle to Search ve Gemini yapay zekasını da destekliyor.

Güncellenen çoklu görev aracı Open Canvas, tableti potansiyel bir dizüstü bilgisayar alternatifi haline getiriyor.

Yeni tablet, daha büyük tuş başlıkları ve özel bir AI tuşuna sahip yeni OnePlus Pad klavyesi ile 16 bine kadar basınç seviyesini algılayabilen OnePlus Stylo 2 kalemiyle uyumlu. Bu aksesuarlar, cihazın verimliliğini ve kullanım alanını genişletiyor.

OnePlus Pad 3, 5 Haziran 2025'ten itibaren 700 dolarlık fiyatıyla Avrupa ve Kuzey Amerika'da satışa sunulacak.