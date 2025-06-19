OpenAI CEO'su Sam Altman: Mark Zuckerberg, mühendislerime 100 milyon dolar teklif ediyor

OpenAI CEO'su Sam Altman, Meta'nın, kendi şirketindeki en iyi yapay zeka (AI) araştırmacılarını transfer etmek için akıl almaz tekliflerde bulunduğunu söyledi.

Kardeşi Jack'in sunduğu "Uncapped" adlı podcast'e katılan Altman, yapay zeka sektöründeki yetenek savaşlarının boyutunu gözler önüne serdi.

"100 MİLYON DOLARLIK İMZA BONUSLARI" İDDİASI

Sam Altman, "Meta, ekibimizdeki birçok kişiye bu devasa teklifleri yapmaya başladı." dedi. Bu tekliflerin "100 milyon dolarlık imza bonusları gibi" inanılmaz rakamlara ulaştığını ve yıllık ücretlerin bundan daha da fazla olabildiğini iddia etti.

Ancak Altman, bu çılgın tekliflere rağmen en iyi araştırmacılarından hiçbirinin şimdiye kadar Meta'ya geçmeyi kabul etmemiş olmasından dolayı mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

YAPAY ZEKA SEKTÖRÜNDE "YETENEK SAVAŞLARI"

Altman'ın bu açıklaması, yapay zeka alanında şirketler arasında yaşanan yoğun rekabetin ve "yetenek savaşlarının" bir göstergesi.

Meta, ilgi çekici yapay zeka ürünleri geliştirme konusunda OpenAI ve Google gibi rakiplerinin gerisinde kalmamak için agresif bir strateji izliyor.

Teknoloji sektörü, yapay zeka araştırmacıları için benzeri görülmemiş bir mücadeleye tanık oluyor ve ücret paketleri rekor seviyelere ulaşıyor.

OpenAI'nin de kendi üst düzey araştırmacılarını elinde tutmak için milyonlarca dolarlık primler teklif ettiği biliniyor.