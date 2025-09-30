OpenAI, TikTok'a rakip oluyor: İşte yeni uygulamanın özellikleri

Yapay zeka devi OpenAI, video oluşturma modeli Sora 2 için özel bir uygulama başlatmaya hazırlanıyor.

Yakında çıkacak olan uygulama, TikTok benzeri kaydırmalı bir gezinme özelliğine ve dikey bir video akışına sahip olacak.

Ancak bu platformdaki içerik, kullanıcının kendi yüklediği videolardan değil, tamamen yapay zeka tarafından oluşturulmuş kliplerden oluşacak.

10 SANİYELİK VİDEOLAR

Sora 2 uygulaması, kullanıcıların OpenAI'nin gelişmiş video modelini kullanarak 10 saniyeye kadar video klipler oluşturmasına olanak tanıyacak.

Uygulamanın öne çıkan özelliklerinden biri ise kullanıcıların kimliklerini doğruladıktan sonra kendi benzerliklerini videolarda kullanmalarına izin veren kimlik doğrulama sistemi.

Bir kullanıcının benzerliği bir videoda kullanıldığında, klip henüz taslak aşamasında olsa bile kullanıcıya bir bildirim gönderilecek.

REKABET KIZIŞIYOR

OpenAI'nin Sora 2 uygulaması, Meta'nın "Vibes" ve Google'ın YouTube'a entegre ettiği "Veo 3" gibi yeni yapay zeka video ürünleriyle doğrudan rekabet edecek.

Geçen hafta şirket içinde kullanıma sunulan uygulamanın çalışanlardan övgü dolu yorumlar aldığı belirtiliyor.

Öte yandan uygulama, telif hakkı korumaları ve diğer filtreler nedeniyle sıklıkla video üretmeyi reddediyor.

OpenAI şu anda, modellerini telif hakkıyla korunan materyallerle eğittiği iddiasıyla The New York Times gibi kurumların açtığı davalarla da karşı karşıya.