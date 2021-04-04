Perseverance, Mars'ta gizemli bir kaya buldu

Bir süredir Mars yüzeyince incelemeler yapan Perseverance aracı, tuhaf bir kayanın fotoğrafını çekti.

NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, yaptığı keşiflerle zaman zaman şaşırtıyor.

Uzay aracı, yaklaşık 15 santimetrelik bir uzunluğa sahip olan tuhaf bir kaya keşfetti. Üzerinde delikler bulunan, pürüzsüz ve parlak bir gövdeye sahip olan kaya, bilim insanlarını şaşırttı.





ARACIN LAZER İZLERİ DE VAR

Kayanın hemen sağ kısmında bulunan siyah delikler ise Perseverance aracının lazer atışları sırasında açıldı. Araç, lazer atışı yaptığı noktaların az da olsa buharlaşmasını sağlıyor ve çıkan dumanlar, kayanın bileşenleri hakkında bilgi veriyor.

Bilim insanları, şimdilerde Perseverance aracından gelen verileri inceleyerek bu tuhaf kayanın sırrını çözmeye çalışıyor.

Bazı bilim insanları, söz konusu kayanın gerçek bir Mars kayası olduğu ve zamanla kum fırtınaları nedeniyle aşınarak bu hale geldiğini söylüyor.

Diğer bir hipotez ise kayanın başka bir gezegenden gelen bir göktaşı olabileceğini belirtiyor.

2 YIL GÖREV YAPACAK

Kimyasal analizörü, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik bir "eli" ve bir minik helikopteri olan Perseverance'ın, keşif faaliyeti için Mars'ta 2 yıl kalması planlanıyor.