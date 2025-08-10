PlayStation 4 sahiplerine kötü haber: Birçok oyun stüdyosu desteği kesiyor

Sony'nin efsanevi konsolu PlayStation 4 için yolun sonu görünüyor

. GamesIndustry tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2026 yılı itibarıyla oyun geliştiricilerinin önemli bir bölümü artık PS4 için oyun geliştirmeyi durduracak.

GENSHIN IMPACT İLK ADIMI ATTI

Bu sürecin ilk büyük sinyali, popüler oyun Genshin Impact'in geliştiricisi HoYoverse'in PlayStation 4 desteğini sonlandırma kararı oldu.

Raporda, diğer büyük stüdyoların da benzer adımlar atmaya hazırlandığı ve bu kararın hem yeni çıkacak hem de mevcut çevrimiçi oyunları etkileyeceği belirtiliyor.

NEDENİ: TEKNİK SINIRLAR VE PS5'İN YAYGINLAŞMASI

Bu değişimin arkasında iki temel neden yatıyor: PlayStation 4'ün artık yeni nesil oyunlar için teknik bir sınırlama haline gelmesi ve PlayStation 5'in dünya genelinde 80 milyonu aşan satış rakamıyla yeterli bir pazar büyüklüğüne ulaşması.

Geliştiriciler artık yalnızca PS5 ve Xbox Series X/S'e odaklanarak daha gelişmiş oyunlar yapma fırsatı buluyor.