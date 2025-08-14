PlayStation 6 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 6 hakkında ilk ciddi performans iddiaları gelmeye başladı.

Sızıntılarıyla tanınan Moore's Law Is Dead'e (MLID) göre PS6, özellikle ışın izleme (ray tracing) performansıyla günümüzün en güçlü PC ekran kartlarına bile rakip olacak.

HEDEF: 4K 120 FPS VE ÜST DÜZEY IŞIN İZLEME

Sızıntıya göre PlayStation 6, standart oyunlarda 4K çözünürlükte 120 FPS oyun deneyimini hedefleyecek.

Işın izleme performansında ise mevcut PS5'e göre 5 ila 10 kat arasında bir artış sunarak, PSSR yükseltme teknolojisiyle birlikte 4K 60 FPS'in üzerinde ışın izlemeli oyunları mümkün kılacak.

GÜCÜNÜ AMD RDNA 5 MİMARİSİNDEN ALACAK

Bu devasa performans artışının arkasında, AMD'nin henüz duyurulmamış olan yeni nesil RDNA 5 GPU mimarisine sahip "Orion" kod adlı özel bir işlemcisi yer alacak.

MLID, bu donanımla PS6'nın ışın izleme gücünün NVIDIA'nın GeForce RTX 5080'ine denk, hatta amiral gemisi RTX 5090'a daha yakın olabileceğini iddia ediyor.

PlayStation 6'nın 2027 yılı civarında satışa çıkması bekleniyor.