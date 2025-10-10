PlayStation 6'dan ilk resmi bilgiler geldi: İşte grafik detayları

Oyun devi Sony, muhtemelen PlayStation 6 olarak adlandırılacak yeni nesil oyun konsolunda yer alacak çığır açıcı bir GPU teknolojisinin ilk ipuçlarını verdi.

PS5'in baş mimarı Mark Cerny ve AMD'den Jack Huynh, ortak geliştirilen bu teknolojiyi anlattı.

IŞIN İZLEME İÇİN ÖZEL "RADIANCE ÇEKİRDEKLERİ"

Yapılan açıklamaya göre en büyük yeniliklerden biri, ışın izleme (ray tracing) ve yol izleme (path tracing) için ayrılmış özel "Radiance Çekirdekleri" olacak.

NVIDIA'nın RT Çekirdeklerine benzer şekilde çalışacak bu donanım, bu işlemleri çok daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Mark Cerny, "mevcut yaklaşımın sınırlarına ulaştığını" ve bu nedenle AMD ile yeni nesil RDNA mimarisini gelecekteki konsollara entegre etmek için iş birliği yaptıklarını söyledi.

PERFORMANSI ARTIRACAK "EVRENSEL SIKIŞTIRMA"

Bir diğer önemli gelişme ise sıkıştırma teknolojisinde yaşanacak.

Yeni konsol, işlem hattındaki her şeyi sıkıştıran "Evrensel Sıkıştırma" adı verilen daha verimli bir yöntem kullanacak ve bu da GPU'nun "daha fazla ayrıntı, daha yüksek kare hızları ve daha yüksek verimlilik" sunmasını sağlayacak.

Bu teknolojik gelişmelerin, geliştirme aşamasında olduğu söylenen yeni bir PlayStation taşınabilir konsoluna da fayda sağlayabileceği belirtiliyor.