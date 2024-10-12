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AA & Ensonhaber

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Tepe öncülüğünde kurulan OMÜ-TAR takımı, tarım sektörüne devrim niteliğinde bir çözüm sundu.

Mühendislik fakültesinden yedi öğrenci ile birlikte geliştirilen otonom tarım aracı, yapay zeka desteği sayesinde tarım arazilerinde kültür bitkileri ile yabani otları ayırt edebiliyor ve bu bitkilerin konumlarını GPS aracılığıyla bilgisayara aktarabiliyor. Ayrıca, gerektiğinde manuel olarak da kullanılabiliyor.

Tamamen yerli yazılım ve donanımla geliştirilen bu insansız tarım aracı, traktörlerin giremeyeceği dar alanlarda çapalama ve ilaçlama gibi işlemleri başarıyla gerçekleştirerek hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlıyor.

Bu yenilikçi araç, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Tarımsal İnsansız Kara Araçları kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

TARIMSAL ALANLARDA OTONOM HALDE ÇALIŞABİLİYOR

Doç. Dr. Cengiz Tepe, projeleriyle üst üste 3 yıl boyunca TEKNOFEST'te ikincilik ödülü kazanmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Aracımızın en büyük avantajı, tarımsal alanlarda otonom olarak çalışabilmesi. Yapay zeka tabanlı görüntü işleme teknolojisi ile yabani otları tespit edebiliyor ve istenirse bunların konumlarını kaydedebiliyor

diye konuştu.

Tepe ayrıca, aracın üzerine ilaçlama, gübreleme ve tohum saçma gibi farklı ekipmanlar eklenerek geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu vurguladı.

Tek sıra dikim yapılan tarımsal alanlar için özel olarak tasarladığımız aracımız, büyük tarım makinelerinin erişemediği noktalara rahatlıkla girip tüm görevlerini yerine getiriyor

diyen Tepe, TEKNOFEST 2024’te ödüllerini Selçuk Bayraktar’ın elinden aldıklarını ve bu projeyi Türkiye’nin tüm çiftçilerine sunarak global pazara açmayı hedeflediklerini belirtti.

GELECEK YIL HEDEF BİRİNCİLİK

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Elanur İmirgi, otonom tarım aracının yapay zeka entegrasyonu üzerinde çalıştığını belirtti. İmirgi, geliştirdikleri algoritmalarla araca yapay zeka teknolojisini entegre ettiklerini ve bu sayede yabani bitkileri tespit edip gerekli işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebildiklerini söyledi.

İmirgi,

Aracımız, çağın gereksinimlerine uygun olarak yapay zeka ile donatıldı. Bu sayede yabani bitkileri tespit edip sulama veya ilaçlama gibi görevleri gerçekleştirebiliyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki yıl TEKNOFEST’te birinci olmak

dedi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Samet Eren Çelik ise projede otonom sürüş teknolojisi üzerine çalıştığını belirterek, kodlama sürecine katkı sağladığını vurguladı. Tarımla uğraşan bir aileden geldiğini ifade eden Çelik,

Bu proje ile çiftçiler, hiçbir insan müdahalesine ihtiyaç duymadan, araçlarını uzaktan bir yer istasyonundan başlatarak çapalama, ilaçlama, sulama, ekim ve hasat gibi tüm tarımsal işlemleri otonom olarak gerçekleştirebilecek. Bu teknoloji, verimliliği artırarak tarım sektörünün gelişimine önemli katkılar sunacak

diye konuştu.