Samsung davayı kazandı: TCL, bazı TV modellerini satıştan kaldıracak

Münih mahkemesi, TCL'nin QLED olarak adlandırdığı televizyonların beklenen renk üretimini sağlamadığına ve tüketicileri yanılttığına hükmetti.

Alınan bu emsal kararla birlikte, Çinli teknoloji devinin Almanya'da bazı QLED TV modellerinin reklamını yapması ve satması resmen yasaklandı.

TESTLERDE KUANTUM NOKTALARI BULUNAMADI

Samsung tarafından açılan davanın temelinde, TCL marka televizyonların yaygın olarak bilinen kuantum nokta LED özelliklerini tam olarak taşımadığı iddiası yatıyor.

Yapılan kimyasal testlerde, TCL'nin söz konusu ekranlarında bu teknoloji için zorunlu olan indiyum veya kadmiyum gibi temel malzemelerin tespit edilemediği belirtiliyor.

TCL İDDİALARI REDDEDİYOR

Söz konusu test sonuçlarına itiraz eden TCL yetkilileri, kendi test raporlarını yayınlayarak ürünlerinde kesinlikle kadmiyum bulunduğunu savundu.

Ancak ABD Federal Ticaret Komisyonu'na yapılan yanlış reklam şikayetleri ve açılan yeni toplu davalar, şirketin küresel çapta daha büyük hukuki krizlerle karşılaşacağını gösteriyor.

BAĞIMSIZ SERTİFİKALAR KAFA KARIŞTIRIYOR

Televizyon pazarındaki bu teknoloji savaşında, tüketicilerin doğru karar verebilmesi için bağımsız ve standartlaştırılmış bir sertifikasyon eksikliği dikkat çekiyor.

Örneğin Almanya merkezli TÜV Rheinland kuruluşu, Samsung cihazlarına "Gerçek Kuantum Nokta Ekranı" sertifikası verirken TCL modellerini sadece "Gerçekçi Görsel Deneyim" belgesiyle onayladı.