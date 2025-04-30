Samsung Galaxy S23 FE için One UI 7 yayınlandı

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Samsung Galaxy S23 FE kullanıcıları için müjdeli haber geldi! Birkaç üst düzey Galaxy telefon ve tabletin ardından Samsung, bu model için de merakla beklenen One UI 7 güncellemesini yayınlamaya başladı.

Bu güncelleme, telefon için sunulan ikinci büyük Android işletim sistemi güncellemesi olma özelliğini taşıyor ve Android 15'i temel alıyor.

Güncelleme şu anda ilk olarak Güney Kore'deki Samsung Galaxy S23 FE kullanıcıları için dağıtılıyor. Ancak güncellemenin önümüzdeki günlerde veya haftalarda Türkiye dahil diğer ülke ve bölgelere de ulaşması bekleniyor.

ONE UI 7 GÜNCELLEMESİNİN DETAYLARI

Güney Kore'de yayınlanmaya başlayan Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi, S711NKSU5CYDA yapı numarasına sahip.

Kullanıcıların yaklaşık 5 GB boyutunda bir indirme yapması gereken güncelleme, aynı zamanda telefonun güvenliğini artıran Nisan 2025 güvenlik yamasını da içeriyor.

One UI 7, genellikle performans iyileştirmeleri, yeni kişiselleştirme seçenekleri, güncellenmiş uygulama tasarımları ve gelişmiş gizlilik/güvenlik özellikleri sunuyor.

Samsung Galaxy S23 FE kullanıcıları da bu güncelleme ile birlikte telefonlarında birçok yenilikle karşılaşacaklar.

GÜNCELLEME NASIL KONTROL EDİLİR

Eğer Güney Kore'de yaşayan bir Samsung Galaxy S23 FE kullanıcısıysanız, yeni yazılım güncellemesini Ayarlar menüsünden kontrol edebilirsiniz.

Bunun için Ayarlar uygulamasını açıp, Yazılım güncellemesi bölümüne gitmeniz ve ardından İndir ve yükle seçeneğine dokunmanız yeterli. Güncelleme bölgenize ulaştıysa, indirme işlemi başlayacaktır.