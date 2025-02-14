Samsung Galaxy S25 Edge ilkbaharda geliyor

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Samsung'un merakla beklenen yeni telefonu Galaxy S25 Edge, sızıntılara göre ilkbahar aylarında piyasaya sürülebilir.

Güvenilir sızıntı kaynakları, telefonun nisan veya mayıs aylarında tanıtılabileceğini belirtiyor.

ÜRETİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Samsung'un, Galaxy S25 Edge'in üretim sürecini hala optimize ettiği bildiriliyor. Bu nedenle, çıkış tarihi biraz daha gecikebilir. Ancak, ilkbahar aylarında telefonun tanıtılmasını beklemek mantıklı görünüyor.

Galaxy S25 Edge'in fiyatı henüz net değil. Ancak, Galaxy S25 Plus (1.000 dolar) ve Galaxy S25 Ultra (1.300 dolar) arasında bir fiyatlandırma olması bekleniyor. Telefonun ABD'de de piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Galaxy S25 Edge, inceliği ve şık tasarımı ile öne çıkacak. Sızıntılara göre, telefon 5,84 mm inceliğinde olacak. Bu da onu Galaxy S25 Ultra'dan (8,2 mm) çok daha ince yapıyor.