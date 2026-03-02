Samsung Galaxy S26 fiyatları neden yükseldi: İşte resmi açıklama

Teknoloji devi Samsung'un kısa süre önce tanıttığı Galaxy S26 ve S26 Plus modellerine yaptığı zam, kullanıcılar arasında büyük tepki topladı.

Şirket yöneticilerinden Won-Joon Choi, bu fiyat artışının artan ham madde maliyetleri, gümrük vergileri ve özellikle bellek krizi nedeniyle kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

GALAXY S26 SERİSİNDE 100 DOLARLIK ARTIŞ

Yeni seride Galaxy S26 modelinin başlangıç fiyatı 899 dolara, S26 Plus modelinin fiyatı ise 1099 dolara yükselerek önceki nesle göre 100 dolarlık bir artış yaşadı.

Serinin en üst donanım seviyesi olan Galaxy S26 Ultra ise 1299 dolarlık eski fiyat etiketini korumayı başardı.

TÜRKİYE FİYATLARI

Türkiye pazarında Galaxy S26 70 bin 499 TL, S26 Plus 82 bin 499 TL ve S26 Ultra 109 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla raflardaki yerini aldı.

Standart modelde 128 GB seçeneğinin kaldırılarak başlangıç kapasitesinin 256 GB seviyesine çıkarılması da yaşanan bu fiyat farkının temel nedenleri arasında gösteriliyor.