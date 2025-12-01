Samsung Galaxy S26 Ultra, Süper Hızlı Şarj 3.0 teknolojisiyle gelecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung, One UI 8.5 yazılımı altında "Süper Hızlı Şarj 3.0" ismini verdiği yeni bir teknoloji geliştiriyor.

Şirketin bu yeni özelliği, yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S26 Ultra için hazırladığı belirtiliyor.

60W ŞARJ DESTEĞİ YOLDA

Yeni teknoloji ile birlikte Galaxy S26 Ultra'nın kablolu şarj desteğinin 45W'tan 60W'a yükseltileceği bildiriliyor.

Mevcut cihazların çoğu 25W veya 45W desteğine sahipken, S26 Ultra bu sınırı aşarak 60W hıza ulaşan ilk model olacak.

ESKİ MODELLERE GELMEYEBİLİR

Süper Hızlı Şarj 3.0 özelliği donanım düzeyindeki desteğe bağlı olduğu için eski Samsung modellerine gelmesi pek olası görünmüyor.

Eğer bu teknoloji sadece bir yazılım optimizasyonu olsaydı, eski cihazlara da sunulabilirdi. Ancak 60W donanım gereksinimi durumu değiştiriyor.

Özelliğin şu an One UI 8.5 kodlarında gizlendiği ve yeni nesil amiral gemileriyle resmen kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.